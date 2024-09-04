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ВСУ 2 года закупают дроны в Китае, несмотря на запрет производителя - СМИ

ВСУ 2 года закупают дроны в Китае, несмотря на запрет производителя - СМИ

Киев продолжает закупать БПЛА Mavic из Китая, несмотря на то, что компания производитель запретила это делать ещё в 2022 году.

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