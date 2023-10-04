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«Ростом с отца», – Эмин Агаларов показал сыновей-близнецов от дочери президента Азербайджана

«Ростом с отца», – Эмин Агаларов показал сыновей-близнецов от дочери президента Азербайджана

Эмин Агаларов развелся с Лейлой Алиевой в 2015 году. При этом музыкант продолжает общаться с представительницей влиятельного семейства.

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