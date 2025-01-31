Пенсии догоняют инфляцию: гражданам РФ добавят 9,5% с февраля 2025 года

Страховые пенсии, дополнительно проиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%, получат с 1 февраля 2025 года российские пенсионеры, следует из опубликованного 31 января постановления правительства.
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