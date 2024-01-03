В зоне СВО погиб осужденный за взятку экс-глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов

Бывшего полицейского посмертно наградили за участие в военной операцииБывший глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный почти на 10 лет за получение взятки в и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне СВО.