В Харькове ракетным ударом разрушено здание ГУР с террористами Буданова*

В одном из харьковских зданий, где проходило совещание представителей ГУР Украины, произошли взрывы. На тот момент силовики отчитывались перед руководством, как выполнили боевые задачи, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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