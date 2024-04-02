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В Харькове ракетным ударом разрушено здание ГУР с террористами Буданова*

В Харькове ракетным ударом разрушено здание ГУР с террористами Буданова*

В одном из харьковских зданий, где проходило совещание представителей ГУР Украины, произошли взрывы. На тот момент силовики отчитывались перед руководством, как выполнили боевые задачи, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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