В Твери при проверке автомобиля обнаружили 200 свертков с наркотиками

В Московском районе Твери автоинспекторы остановили машину для проверки документов. В салоне автомобиля находились двое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 23 и 25 лет, проживающие в Московской области.
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