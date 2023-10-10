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В Твери при проверке автомобиля обнаружили 200 свертков с наркотиками

В Твери при проверке автомобиля обнаружили 200 свертков с наркотиками

В Московском районе Твери автоинспекторы остановили машину для проверки документов. В салоне автомобиля находились двое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 23 и 25 лет, проживающие в Московской области.

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