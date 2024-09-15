Пренеприятнейший сюрприз: их пропишут без согласия и ведома собственников у которых есть квартира Юлия ЧелкановаВ последние дни в России обсуждается новое правило, которое может стать настоящим шоком для владельцев квартир.
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