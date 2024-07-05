Компании решили взвесить риски для работающих в Китае тайваньцев — Reuters

Вопросом о вывозе из Китая своих тайваньских сотрудников на фоне новых правил обращения с «упертыми» сепаратистами в КНР озаботились некоторые компании, сообщил 5 июля Reuters со ссылкой на свои источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии