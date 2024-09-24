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Общественная служба новостей

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Врач Негребецкий рассказал о смертельно опасной бытовой химии

Врач Негребецкий рассказал о смертельно опасной бытовой химии

Директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Вадим Негребецкий сообщил, что ряд токсичных химических веществ, с которыми люди сталкиваются в быту, может представлять опасность для здоровья.

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