В США заявили о попытках предотвратить еще одну войну на Ближнем Востоке

США в кооперации с Францией и другими союзниками Вашингтона в регионе предложат 21-дневное прекращение огня между Израилем и исламской шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане в попытке открыть пространство для переговоров и разрядить кризис, который грозит спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.