Олег Царёв: ВС РФ нанесли удар по шести областям Украины

ВС РФ нанесли удар по шести областям Украины.Под удар Гераней попала нефтебаза в Карловке Полтавской обл (видео 1)Также сообщалось о ракетных пусках из Крыма и взрывах в район Затоки Одесской обл (2 фото – последствия вчерашней атаки).