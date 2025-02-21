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Олег Царёв: ВС РФ нанесли удар по шести областям Украины

Олег Царёв: ВС РФ нанесли удар по шести областям Украины

ВС РФ нанесли удар по шести областям Украины.Под удар Гераней попала нефтебаза в Карловке Полтавской обл (видео 1)Также сообщалось о ракетных пусках из Крыма и взрывах в район Затоки Одесской обл (2 фото – последствия вчерашней атаки).

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