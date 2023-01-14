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Валиеву оправдали, но лишили титула, Трусова станет чемпионкой, Хвича и «Наполи» растерзали «Юве», с Менди сняли почти все обвинения, «Спартак» подпишет парагвайца и другие новости

Валиеву оправдали, но лишили титула, Трусова станет чемпионкой, Хвича и «Наполи» растерзали «Юве», с Менди сняли почти все обвинения, «Спартак» подпишет парагвайца и другие новости

1. РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России.

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