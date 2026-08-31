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Нижегородская правда

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В Арзамасе открыли «Кондитерскую Генебарта» по проекту «Вам решать!»

В Арзамасе открыли «Кондитерскую Генебарта» по проекту «Вам решать!»

В День города в Арзамасе, который отметил 448-летие, открылся воссозданный в рамках губернаторского проекта «Вам решать!» павильон «Кондитерская Генебарта» — музей кондитерской XIX века с работающим оборудованием.

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