Telegram устранил уязвимость нулевого дня, позволявшую отправлять заражённые APK-файлы под видом видеороликовСпециалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость нулевого дня в мессенджере Telegram, которая позволяла злоумышленникам отправлять вредоносные APK-файлы, маскируя их под видеофайлы.
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