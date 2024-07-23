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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Telegram устранил уязвимость нулевого дня, позволявшую отправлять заражённые APK...

Telegram устранил уязвимость нулевого дня, позволявшую отправлять заражённые APK...

Telegram устранил уязвимость нулевого дня, позволявшую отправлять заражённые APK-файлы под видом видеороликовСпециалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость нулевого дня в мессенджере Telegram, которая позволяла злоумышленникам отправлять вредоносные APK-файлы, маскируя их под видеофайлы.

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