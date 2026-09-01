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FiNE NEWS

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Правительство Испании утвердило пакет экстренных мер для Сеуты на 309 миллионов евро

Правительство Испании утвердило пакет экстренных мер для Сеуты на 309 миллионов евро

Совет министров Испании принял решение о выделении 309 миллионов евро на реализацию экстренного плана поддержки города Сеута в 2026 году.

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