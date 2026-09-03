Михаил Шуфутинский отказался от частного выступления 3 сентября

Певец Михаил Шуфутинский отказался от участия в частном мероприятии 3 сентября ради живого концерта. В этом году у артиста состоятся два концерта: "Я календарь переверну" 3 сентября и "Я календарь перевернул" 4 сентября.
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