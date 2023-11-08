Форвард "Питтсбурга" Малкин заявил, что хотел получать больше по контракту

Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин назвал хорошим по условиям свой контракт с командой, однако отметил, что просил у клуба повысить ему зарплату.
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