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Форвард "Питтсбурга" Малкин заявил, что хотел получать больше по контракту

Форвард "Питтсбурга" Малкин заявил, что хотел получать больше по контракту

Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин назвал хорошим по условиям свой контракт с командой, однако отметил, что просил у клуба повысить ему зарплату.

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