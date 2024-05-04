Комментатор Майков: игра "Бостона" – просто позорище

Комментатор и создатель YouTube-канала "ХоккейФил" Филипп Майков заявил "Газете.Ru", что "Бостон Брюинз" сам упустил перевес 3-1 по победам в серии первого раунда Кубка Стэнли против "Торонто Мэйпл Лифс", сыграв в пятом и шестом матчах просто позорно.