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Газета.ру

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Экс-глава MI6 Соуэрс: сделка между Москвой и Киевом не случится до 2027 года

Экс-глава MI6 Соуэрс: сделка между Москвой и Киевом не случится до 2027 года

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться только в следующем году, и до весны 2027 года говорить о мирном соглашении вряд ли придется.

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