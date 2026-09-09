Гвинет Пэлтроу рассказала, как возникла идея создания свечи с запахом вагины

Гвинет Пэлтроу рассказала, как возникла идея создания ставших вирусными свеч с запахом вагины под названием This Smells Like My Vagina, которые она выпустила в 2020 году.
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