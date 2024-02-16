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Окаменелость возрастом 280 миллионов лет признана частичной подделкой

Окаменелость возрастом 280 миллионов лет признана частичной подделкой

Окаменелость возрастом 280 миллионов лет, обнаруженная в итальянских Альпах в 1931 году и считающаяся важным образцом для понимания ранней эволюции рептилий, ставившая в тупик исследователей на протяжении десятилетий, была частично признана подделкой, сообщает «phys.

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