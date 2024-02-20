Россию ждет «адское» лето

Россию ждёт самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений, об этом сообщает «Рамблер». Согласно предварительным прогнозам, средняя температура воздуха в период с июня по август 2024 будет составлять около плюс 25-27 при норме в плюс 22.
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