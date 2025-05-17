Песков: встреча Путина и Зеленского возможна по итогам договорённостей делегаций

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна как результат работы и достижения определённых договорённостей делегаций двух стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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