Случай Лаевского: "Убить нельзя помиловать"

В прошлом посте об Олеге Дале мы, ориентируясь на слова Льва Толстого - «Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель — то, что он о себе думает» - выяснили, что если брать русскую классическую литературу, то знаменатель брежневской интеллигенции заключался в образе романтичного героя нашего времени Печорина, а числитель («что он есть») стремительно падал к деградирующему лопушку чеховской «Дуэли» Лаевскому (Олег Даль как знаменатель советской интеллигенции и Андрей Миронов как ее числитель).