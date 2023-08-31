Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Случай Лаевского: "Убить нельзя помиловать"

Случай Лаевского: "Убить нельзя помиловать"

В прошлом посте об Олеге Дале мы, ориентируясь на слова Льва Толстого - «Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель — то, что он о себе думает» - выяснили, что если брать русскую классическую литературу, то знаменатель брежневской интеллигенции заключался в образе романтичного героя нашего времени Печорина, а числитель («что он есть») стремительно падал к деградирующему лопушку чеховской «Дуэли» Лаевскому (Олег Даль как знаменатель советской интеллигенции и Андрей Миронов как ее числитель).

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