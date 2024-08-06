Выборгский район отправил в зону спецоперации стройматериалы и оргтехнику

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Ленобласти на передовую Ценный груз был собран жителями Выборгского района, в том числе предпринимателями, депутатами, активистами, общественниками, руководителями и сотрудниками предприятий, сообщили в пресс-службе районной администрации.