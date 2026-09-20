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Газета.ру

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Солист "БиС" Дмитрий Бикбаев получил сильный ушиб после падения

Солист "БиС" Дмитрий Бикбаев получил сильный ушиб после падения

Менеджер «БиС» сообщил «Пятому каналу» о состоянии солиста группы Дмитрия Бикбаева после падения.Бикбаев сорвался с троса на первом большом московском концерте после возрождения «БиС».

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