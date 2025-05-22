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Царьград

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Налоги для "бездельников": 63% русских против новых сборов для домохозяек

Налоги для "бездельников": 63% русских против новых сборов для домохозяек

Согласно опросу Superjob, лишь 17% русских поддерживают введение налогов для "профессиональных бездельников", включая неработающих граждан с теневым доходом.

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