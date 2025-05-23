Еврокомиссия рассчитывает, что украинские беженцы начнут возвращаться домой уже в ближайшее время

Согласно прогнозам Еврокомиссии, украинские беженцы начнут постепенно возвращаться на Украину уже в текущем году, хотя Брюссель в настоящее время не видит признаков, указывающих на возможное завершение вооруженного конфликта.
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