Путин поздравил певицу Надежду Бабкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую народную и эстрадную певицу, народную артистку России Надежду Бабкину с юбилеем, отметив ее уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни.
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