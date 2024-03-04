Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    И это любому нормальному человеку ясно.Медведев заявил, ...
  • Е Пронина
    добавлю,по пентагону,госдепу ,ми 6,букингемскому дворцу))Киселев предложил...
  • Юрий Зубрин
    Только по Берлину,бундестагу ,канцелярии Шольца и министерству обороны!Киселев предложил...

В Подмосковье работодателей обязали строить жилье для работников-мигрантов

В Подмосковье работодателей обязали строить жилье для работников-мигрантов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выпустил распоряжение, в соответствии с которым, компании, возводящие в регионе склады и распределительные центры, смогут согласовать новые инвестиционные проекты с властями, только если возьмут на себя обязательство строить на территории объектов общежития для мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Мамонов
ну если гастеры будут жить за забором за счет работодателя и не покидать его территории . то инициатива неплохая .
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх