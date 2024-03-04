В Подмосковье работодателей обязали строить жилье для работников-мигрантов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выпустил распоряжение, в соответствии с которым, компании, возводящие в регионе склады и распределительные центры, смогут согласовать новые инвестиционные проекты с властями, только если возьмут на себя обязательство строить на территории объектов общежития для мигрантов.
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