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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Конец Бреттон-Вуду. Путин едет на Ближний Восток добивать доллар

Конец Бреттон-Вуду. Путин едет на Ближний Восток добивать доллар

На этой неделе Президент России Владимир Путин посетит две страны Аравийского полуострова. Сначала глава государства посетит ОАЭ, после чего направится в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем Мухаммедом Салманом.

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Комментарии
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GriG Ms
Саудиты тож подписались под арест ВВП  от гагских идиотов  ... надеюсь наши спецназ правильно всех разъебошат в случай чё
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