Конец Бреттон-Вуду. Путин едет на Ближний Восток добивать доллар

На этой неделе Президент России Владимир Путин посетит две страны Аравийского полуострова. Сначала глава государства посетит ОАЭ, после чего направится в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем Мухаммедом Салманом.
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