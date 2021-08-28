Чайковский – педераст. На экране – члены. "Шедевр" Серебренникова за $2 млн. слили в сеть

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЧайковский – педераст. На экране – члены. "Шедевр" Серебренникова за $2 млн. слили в сеть "Не читал, но осуждаю!" – принцип давний и широко известный. И нельзя сказать, чтобы уж совсем негодный.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТаня Григ"АННА КАРЕНИНА" Режиссёр К.Серебренников Действующие лица и исполнители: Анна - Бузова Машинист — Джигурда Обходчик - Панин Перед тем как переехать Анну, машинист с восторгом овладел ею... Путевой обходчик, возбудившись побежал домой к собаке... Занавес,б....Комментировать
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