Модель в 1/43. Maserati Tipo 61 #53

Производитель: Minichamps 400601253 Предел модели: 1/1776 Тип: Гонки Год: 1960 Чемпионат: Чемпионат США по шоссейным гонкам автоклубов (раунд 4) Гонка: Гран-при Риверсайд, 200 миль Результат забега: 1 место Класс: О2Л Двигатель: Maserati L4 2v DOHC, 2890 куб.
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