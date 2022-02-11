Вкусные рецепты

17 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Я бы добавил молоко и получил отличный омлетВсегда держу про ...
  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    А это потому что мадам воровка и рецепт называется Вкусный рулет с фаршем БЕЗ ТЕСТА!!!!! Сайт Женское счастье. СМЕШНО?Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    на фото совсем по-другому запечено !🙃Замесила ТЕСТО, р...

Готовлю много лет по одному и тому же рецепту: МЯГКИЦ сдобный рулет с начинкой

Готовлю много лет по одному и тому же рецепту: МЯГКИЦ сдобный рулет с начинкой

Ингредиенты: 120 мл. молока 1 ч.л. сухих дрожжей 50 гр. сахарного песка 1 ч.л. ванильного сахара щепотка соли 1 яйцо 50 гр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх