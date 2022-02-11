Готовлю много лет по одному и тому же рецепту: МЯГКИЦ сдобный рулет с начинкой

Ингредиенты: 120 мл. молока 1 ч.л. сухих дрожжей 50 гр. сахарного песка 1 ч.л. ванильного сахара щепотка соли 1 яйцо 50 гр.
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