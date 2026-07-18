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Молила Бога избавить её от разрушительного чувства: как Александра Урсуляк пережила развод и какими выросли её дочери от Александра Голубева

Молила Бога избавить её от разрушительного чувства: как Александра Урсуляк пережила развод и какими выросли её дочери от Александра Голубева

Актриса Александра Урсуляк когда-то признавалась, что в разгар болезненного расставания с первым супругом, актёром Александром Голубевым, буквально молила Бога о том, чтобы её любовь наконец угасла.

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