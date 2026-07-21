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ИА Регнум

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Аргентинскому футболисту отменили красную карточку за драку после финала ЧМ

Аргентинскому футболисту отменили красную карточку за драку после финала ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) решила аннулировать красную карточку, которую выписали полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу по итогам финального матча чемпионата мира по футболу против Испании.

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