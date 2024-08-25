Скончался разработчик "Искандера" Олег Мамалыга. Выдающемуся конструктору был 91 год

Скончался разработчик выдающегося "Искандера" Олег Мамалыга. Выдающемуся конструктору был 91 год.Олег Мамалыга, выдающийся специалист военно-промышленного комплекса Советского Союза и России, главный конструктор легендарного ОТРК "Искандер-М", скончался на 92-м году.
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