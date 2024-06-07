РФПИ и фонд «Талант и успех» заключили соглашение о партнерстве

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и образовательный фонд «Талант и успех» 6 июня подписали соглашение о партнерстве, целью которого является привлечение инвестиций в компании, реализующие проекты Научно-технологического университета «Сириус» и Инновационного научно-технологического центра «Сириус» (ИНТЦ «Сириус»).