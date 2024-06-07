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РФПИ и фонд «Талант и успех» заключили соглашение о партнерстве

РФПИ и фонд «Талант и успех» заключили соглашение о партнерстве

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и образовательный фонд «Талант и успех» 6 июня подписали соглашение о партнерстве, целью которого является привлечение инвестиций в компании, реализующие проекты Научно-технологического университета «Сириус» и Инновационного научно-технологического центра «Сириус» (ИНТЦ «Сириус»).

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