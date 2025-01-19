Политика как он...
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Политика как она есть

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В России высказались о стягивании ВСУ техники НАТО к Судже

В России высказались о стягивании ВСУ техники НАТО к Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с приближающейся инаугурацией нового президента США Дональда Трампа 20 января, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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