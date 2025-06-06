NYT: Трамп в частных беседах связал "сумасшедшее" поведение Маска с наркотиками

Президент США допускает связь "сумасшедшее поведение" Маска с употреблением запрещенных веществ.Президент США Дональд Трамп в частных беседах с помощниками предположил, что причиной недавнего конфликтного поведения Илона Маска может быть употребление наркотических веществ.