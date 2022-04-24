Квартиру Чимина из BTS арестовали

На днях поклонники южнокорейской к-поп группы BTS узнали неприятную новость о Чимине (Jimin). Оказалось, что квартиру айдола арестовала Национальная служба медицинского страхования Южной Кореи.
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