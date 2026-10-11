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Аргументы и Факты

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Захарова: в Евросоюзе объявился еще один эстонский «спринтер», как Каллас

Захарова: в Евросоюзе объявился еще один эстонский «спринтер», как Каллас

В Евросоюзе объявился еще один эстонский «спринтер» — премьер-министр страны Кристен Михал, который посчитал, что может говорить от имени всего ЕС, как глава евродипломатии эстонка Кая Каллас, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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