Захарова: в Евросоюзе объявился еще один эстонский «спринтер», как Каллас

В Евросоюзе объявился еще один эстонский «спринтер» — премьер-министр страны Кристен Михал, который посчитал, что может говорить от имени всего ЕС, как глава евродипломатии эстонка Кая Каллас, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.