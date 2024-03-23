Какой сегодня 24 марта 2024 года церковный праздник отмечается в соответствии с православным календарем Дмитрий СавенковВ этот первенствующий день весенний, 24 марта 2024 года, в православном календаре отмечается особый церковный праздник.
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