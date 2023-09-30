Директор "Валвейка" ван Моссельвельд: вратарь Вассен находился в сознании

Директор нидерландского "Валвейка" Франк ван Моссельвельд рассказал о состоянии здоровья голкипера клуба Этьена Вассена, который получил тяжелую травму во время матча чемпионата страны против амстердамского "Аякса", передает ESPN NL.
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