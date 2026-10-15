«Война с русскими будет на уничтожение»: рискнуть и принять Украину в ЕС и НАТО Страны Запада должны рискнуть и быстро принять Украину в Евросоюз (ЕС) и НАТО, чтобы показать России свои истинные намерения, не считаясь с её мнением.