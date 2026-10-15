«Война с русскими будет на уничтожение»: рискнуть и принять Украину в ЕС и НАТО Страны Запада должны рискнуть и быстро принять Украину в Евросоюз (ЕС) и НАТО, чтобы показать России свои истинные намерения, не считаясь с её мнением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польша пытаетс...
- ЕС захватил очере...
- Военкор объясн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым