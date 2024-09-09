Депутата Верховной Рады обвинили в коррупции и связях с иностранными спецслужбами

Депутат Верховной Рады и бывшая глава Центра противодействия коррупции Александра Устинова купила землю и дом в США на деньги из незадекларированных источников, а также может быть связана с иностранными спецслужбами.
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