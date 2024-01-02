Американскому сенатору Менендесу предъявили обвинения в работе на Катар

В США сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу, обвиняемому в коррупции и работе на Египет незарегистрированным иноагентом, предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар, передает ТАСС.
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