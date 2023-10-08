Сальдо: Киев отдал репрессии на откуп неонацистам

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com Оснований для того, чтобы не доверять известиям об убийствах украинскими боевиками в сентябре этого года 22 мирных жителей города Снигирёвка Херсонской области нет.
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