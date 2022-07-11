Вылетел из палаты, хлопнув дверью! Что такого Чонгук сказал Тэхену в больнице?!

Прошло порядка нескольких часов, пока инсайдер, который делится с нами историей о состоянии Чонгука (Jungkook) в больнице, рассказал о том, что именно произошло в палате, когда в очередной раз в клинику ворвался Тэхен (Taehyung).
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