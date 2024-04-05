Удел кадров: каких бонусов россиянам не хватает на работе

Россияне перечислили бонусы, которые хотели бы получать от работодателя помимо зарплаты и премии. Самыми популярными стали бесплатные обеды, компенсация проездов, корпоративная пенсионная программа и ДМС.
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